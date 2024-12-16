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Küre Dağları'nın Beyaz Dönüşümü: Dron ile Havadan Görüntülendi

Küre Dağları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak dron ile muhteşem bir şekilde görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:10
Küre Dağları'nın Beyaz Dönüşümü: Dron ile Havadan Görüntülendi

Küre Dağları'nın Kış Güzellikleri Dron ile Görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları, dron ile havadan görüntülenerek kış mevsiminin eşsiz manzaralarını gözler önüne serdi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen bu bölge, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasını 2012 yılında alarak Avrupa'nın en özel 13 noktasından biri olma unvanına sahiptir.

Endemik Bitkiler ve Zengin Yaban Hayatı

Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekmektedir. 2019 metre ile en yüksek noktası olan Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis etkili olurken, bölgenin doğal güzellikleri dron ile büyüleyici bir şekilde kaydedildi. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen bu alan, hem doğa severler hem de araştırmacılar için önemli bir merkez olmaya devam ediyor.

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