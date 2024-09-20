Küresel Açlık Sorunu: 282 Milyon İnsan Acil Tehdit Altında

BM Gıda ve Tarım Örgütünün Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Cenevre Ofisi'nin Direktörü Dominique Burgeon, düzenlenen haftalık basın toplantısında küresel açlık sorununa dikkat çekti. Burgeon, "Dünya genelinde yaklaşık 282 milyon insan akut açlık ile karşı karşıya." ifadesini kullandı.

La Niña Olayı ve Açlık Üzerindeki Etkisi

Burgeon, La Niña hava olayının etkilerinin açlık verilerini daha da kötüleştirebileceğini belirtti. Eylül-Kasım 2024 arasında bu olayın başlaması ihtimalinin %71 olduğunu vurgulayan Burgeon, "Bu durumun etkileri Ocak-Mart 2025'e kadar devam edebilir." dedi.

İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği

İklim değişikliğinin, La Niña gibi olaylar nedeniyle artan aşırı hava koşulları ile doğrudan ilişkili olduğunu açıklayan Burgeon, Afrika, Asya ve Avrupa'daki sel ve tayfunların açlık sorununu ne kadar derinleştirdiğini söyledi.

Dikkat Çekici Uyarılar

Burgeon, tarımsal gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı oldukça hassas olduğunu belirterek, "Toprak ve su kaynaklarının bozulması uzun vadeli sorunlar yaratabilir." dedi. Ayrıca, "Bozulan ekim mevsimleri, ürün verimliliğinin düşmesi ve hayvan kayıpları, çiftçilerin üretim yapmasını zorlaştıracak ve bu durum milyonlarca insanı daha fazla açlık ve yoksullukla yüz yüze bırakacak." diyerek, bu döngünün devam etmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.