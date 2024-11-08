Küresel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri

Trump'ın Olası Politikalarının Etkileri

Missouri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Max Gillman, "Trump'ın olası politikaları Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ticaretinde küresel bir canlanma sağlayacaktır" diyerek, bu durumun Türkiye için faydalı olacağını ifade etti.

Uluslararası İşbirliği Platformu İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Turan, "Amerikan halkına vaat edilen 'Amerika'yı tekrar büyük yapacağım' düşüncesi, gümrükler aracılığıyla Amerikan piyasasının korunmasını hedefliyor" şeklinde konuştu.

Nükleer Enerjiye İlgi Artışı

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, "Finans dünyası nükleer enerjiye yeniden ilgi gösteriyor. Şu anda finansal kuruluşlar, nükleer endüstrisini daha iyi anlamaya çalışıyor" dedi. İleriye dönük olarak, Ekim 2024 itibarıyla 75 gigavat kapasiteli 62 reaktör inşa edilmektedir.

COP Sürecindeki Krizler ve Hedefler

COP süreçlerindeki emisyon azaltım stratejileri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıklar hala tartışma konusu. Fransa'daki COP21 sonunda imzalanan Paris İklim Anlaşması'na göre, emisyonların 2030'a kadar yüzde 43 azalması bekleniyor; ancak ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda bu oranın sadece yüzde 2,6 olması öngörülüyor.

Şehirlerin İklim Direnci

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, aşırı hava olaylarının şehir altyapılarını tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Kentlerin iklime dirençli hale getirilebilmesi için sosyoekonomik yapı güçlendirilmelidir" dedi.

Teknolojideki İnovasyonlar

VENOM LR orta kalibre top sistemi, dron avlama yeteneği kazandı. CANiK Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, "Bu sistem 6 kilometre mesafeden dronları tespit edebiliyor ve angajman yapabiliyor" şeklinde bilgi verdi.

İkinci El Otomobil Pazarındaki Trendler

Ekim ayında en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları Volkswagen, Fiat ve Renault oldu. Fiat Egea ve Fiat Doblo, en çok tercih edilen modeller olarak öne çıkıyor.

Dünyanın En Değerli Şirketleri

Yılın ilk 10 ayında, dünyanın en değerli şirketi Apple oldu. Ocak-ekim döneminde en iyi performansı sergileyen şirket ise Nvidia olurken, hisse değeri düşen tek firma Saudi Aramco oldu.

Çağatay Bebeğin Kök Hücre Bağışı Hikayesi

Yunanistan'daki bir kök hücre bağışçısından nakil olan Çağatay bebek, hayatını kurtardı. Prof. Dr. Aydan İkincioğulları, "Bebeğimizi evine sağlıklı bir şekilde uğurladık, durumundan çok mutluyuz" dedi.

TİTCK'nın Uluslararası Tescili

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Ulusal Kontrol Laboratuvarı, birçok Avrupa ülkesinin ilaç kontrol laboratuvarları arasında yer aldı. Başkan Asım Hocaoğlu, bu durumun yerli ilaçların ihracatını artıracağını belirtti.

Sabit Saat Uygulamasının Ekonomiye Etkisi

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, sabit saat uygulaması sayesinde 20 milyar liranın tasarruf edildiğini açıkladı.

Marmara'da Rüzgar Enerjisi Yatırımları

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Marmara bölgesinde denizüstü rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilerek gerekli izin süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti.

Genç Yetenekler Arasında Arda Güler ve Kenan Yıldız

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları arasında yer aldığını açıkladı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefleri

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "1 numara olmak ve zirvede kalmak istiyorum" dedi.

Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Tamamlanıyor

İstanbul Park'ta düzenlenecek son iki ayakta şampiyon belirlenecek. İsveçli pilot Johan Kristoffersson, kariyerinin 7. şampiyonluğu için yarışacak.