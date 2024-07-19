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Küresel internet kesintisi Türkiye'yi de vurdu: Bakanlık ve BTK'dan açıklamalar!

Son günlerde yaşanan büyük bir internet kesintisi, dünya genelinde birçok sektörde büyük aksaklıklara yol açtı. Özellikle Microsoft sistemlerinde meydana gelen sorunlar, Türkiye'deki bankalar, havayolları ve medya gibi sektörlerde de teknik sıkıntılara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 12:56
Küresel internet kesintisi Türkiye'yi de vurdu: Bakanlık ve BTK'dan açıklamalar!

Microsoft'un siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike'in sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel çapta bir internet kesintisi meydana geldi. Bu kesinti, Türkiye'de de çeşitli alanlarda sorunlara yol açtı. Türk Hava Yolları (THY) ve Denizbank gibi önemli kurumlar, bilgi sistemlerindeki arızalar nedeniyle kullanıcılarına hizmet sunmada güçlük yaşadı.

THY, biletleme ve rezervasyon sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yolcularına hizmet vermekte zorluk çektiklerini duyurdu. Sorunun çözülmesi için çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi. Denizbank da benzer şekilde teknik aksaklıklar yaşadığını ve çözüm için gerekli adımları attığını duyurdu.

Piyasalardan Gelen Tepkiler

Küresel internet kesintisinin etkileri, Türkiye'nin borsa piyasalarına da yansıdı. BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasına rağmen aksaklıkların etkisiyle değer kaybetti. Endeks, saat 11:35 itibarıyla yüzde 0,40 oranında düşüş yaşayarak 11.094,85 puana geriledi. THY hisseleri de bu kesintiden etkilenerek, yüzde 1,25 oranında değer kaybı yaşadı ve 318 liradan 313 liraya düştü.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel internet kesintisi ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Uraloğlu, "Siber saldırı ile ilgili herhangi bir tespit yapılmamıştır. Aksaklığın nedenleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ve sistemi en kısa sürede normal hale getirmek için gerekli adımları atacağız," şeklinde konuştu.

BTK'dan Siber Saldırı Açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. BTK'nın açıklamasına göre, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan global kesinti siber saldırı kaynaklı bulunmadı. Kesintinin, CrowdStrike ürünlerini kullanan bazı kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi. Çözüm önerileri, SİP platformu aracılığıyla ilgili kurumlarla paylaşıldı. BTK, yerli ve milli ürünlerle siber sınırları korumak için 7/24 çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mıcrosoft'tan Son Durum

Microsoft, yaşanan kesintiye ilişkin bir güncelleme paylaştı. Şirket, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerinde aksaklık yaşandığını ve bu sorunların hafifletilmesi için çeşitli önlemler alındığını bildirdi. Etkilenen hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive gibi önemli uygulamalar yer almakta. Sorunun, Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Microsoft, "Hafifletici önlemlerle birlikte hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görüyoruz. Kullanıcılarımıza en kısa sürede kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyoruz," açıklamasında bulundu.

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