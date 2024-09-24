Küresel Isınma Sorununda Ülkelerin Sorumluluğu

Küresel Isınma ve Ülkelerin Rolü

Küresel Karbon Bütçesi çalışanı Dr. Piyu Ke, iklim değişikliği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. "Yüzyılın sonunda küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmamız imkansız," diyen Ke, "Ancak ülkelerin Birleşmiş Milletler'e sundukları Ulusal Katkı Beyanları'na sadık kalmaları durumunda sıcaklıkların 2 derecenin altında tutulabileceğini düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Emisyon Artışı ve Hedefler

BM'nin yayımladığı Emisyon Açığı Raporu'na göre, 2030 yılı itibarıyla sera gazı emisyonların 2015'e göre %28, 1,5 derecenin altında tutabilmek için %42 oranında azaltılması gerekiyor. Ancak 2021-2022 döneminde emisyonlar %1,2 artarak 57,4 gigaton karbondioksit eşdeğerine ulaştı.

Çin ve Küresel Karbon Emisyonu

G20 ülkeleri küresel karbon salımının %76'sından sorumlu ve özellikle Çin, %30 ile bu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Dr. Piyu, "Çin'in emisyon artış hızı yavaşlıyor," diyerek, bu ülkenin yeşil enerji dönüşümüne büyük yatırımlar yaptığını vurguladı.

COP29 Zirvesi Beklentileri

Dr. Piyu, COP29 öncesi yaptığı açıklamada, bu zirvenin yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak adımlar atmasını umduğunu belirtti. "Dünyanın iklim değişikliğinin etkilerini önlemek için acil eylemlere ihtiyacı var," diyerek COP29'un bu konuda kritik bir fırsat olduğunu ifade etti.