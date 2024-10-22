Küresel Isınma ve Orman Yangınlarının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Küresel Isınmanın Tehlikeleri

Bilim insanları, küresel ısınmanın tetiklediği ve şiddetini artırdığı orman yangınlarının, yılda 12 binden fazla kişinin duman solumaktan yaşamını yitirmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Araştırmaların Detayları

The Guardian'a göre, İngiltere, ABD, Almanya, Çin ve Japonya'nın aralarında bulunduğu 8 ülkeden araştırmacılar, iki ayrı çalışmada küresel ısınmanın etkilerini inceledi. Avustralya, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'daki orman yangınlarını ve bunların neden olduğu zararlı duman solunumu kaynaklı can kayıpları üzerinde durdu.

İlk araştırmada, 2000-2019 yılları arasında küresel sıcaklık artışlarının yangın riskini yaklaşık %16 oranında artırdığı gözlemlendi.

Dumanın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Japonya Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Chae Yeon Park, 2010'larda her yıl yaklaşık 100 bin kişinin, PM2.5 adı verilen ve akciğerlere nüfuz edebilen küçük partiküller içeren yangın dumanını soluyarak hayatını kaybettiğini ifade etti. Geliştirilen modellerle, küresel ısınmanın bu ölümlere etkisi hesaplandı ve her yıl 12 binden fazla kişinin duman solumaktan ölmesine neden olduğu sonucuna varıldı.

Tarihsel Değişim ve Uyarılar

PM2.5 partiküllerinin solunmasından kaynaklanan ölüm oranları, 1960 yılında %1,2 iken, 2010'lara gelindiğinde %12,8'e yükseldi. Yangın kaynaklı partiküllerin zararının ciddiyeti üzerinde duran araştırmacılar, orman yangınlarının sağlık üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzun Vadeli Etkiler

Avustralya Ulusal Üniversitesi Ulusal Epidemiyoloji ve Nüfus Sağlığı Merkezi Direktörü Profesör Hilary Bambrick, 2019-2020 yaz aylarında Avustralya'da milyonlarca insanın dumandan kaynaklanan tehlikeli hava kirliliğine maruz kaldığını kaydetti. Bambrick, "Bu durum yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu ve birçok kişi için potansiyel olarak uzun vadeli sağlık sonuçları doğuracak," şeklinde yorumda bulundu.

Bambrick ayrıca, bu çalışmanın iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini gösteren kanıtlardan sadece biri olduğunu belirtti ve "Bu etkileri anlayarak gelecekte daha iyi planlamalar yapmamıza yardımcı olacaktır," değerlendirmesinde bulundu.