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Küresel Isınmaya Dikkat: Paris'ten Bakü'ye Bisikletle Yolculuk

İklim aktivistleri, Paris'ten Bakü'ye bisiklet sürerek küresel ısınma sorununa dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 20:00
Küresel Isınmaya Dikkat: Paris'ten Bakü'ye Bisikletle Yolculuk

Küresel İklim Değişikliği İçin Farkındalık Yaratılıyor

Avrupa'da bir araya gelen iklim aktivistleri, Paris'ten Bakü'ye bisiklet sürerek küresel ısınmaya dikkat çekiyorlar. Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan üç aktivist, İstanbul'da bisikletseverler tarafından karşılandı.

Bisikletin Rolü Üzerine Vurgu

Aktivistlerden Guillaume Outrage, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin çözümünde bisiklet kullanımının önemini vurguladı. Outrage, "Küresel ısınmayı azaltmak için ulaşımda bisiklet kullanımının artırılması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Bisiklet kullanımı yüzde 20 oranında arttığında, karbon emisyonları yüzde 8 oranında önemli bir azalma gösteriyor. Bu nedenle bu konuyu öne çıkarmamız gerekiyor," dedi.

Fosil Yakıt Tüketimi ile İlgili Veriler

Aktivistleri karşılayan Önder Algedik ise Türkiye'de son 20 yılda yaklaşık 814 milyar dolar değerinde fosil yakıt ithal edildiğini belirtti. Bu bağlamda alternatif ulaşım yöntemlerinin önemine vurgu yaptı.

Gelecek Hedefleri

Grup üyeleri, Türkiye'deki programlarının ardından Gürcistan ve Bakü'ye bisiklet ile ulaşmayı hedefliyor.

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