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Küresel Kuzey Ülkeleri İklim Protestolarını Bastırmak İçin Sert Önlemler Alıyor

Küresel Kuzey ülkeleri, iklim protestolarına karşı sert tedbirlere başvururken, aktivistlerin hakları ihlal ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:03
Küresel Kuzey Ülkeleri İklim Protestolarını Bastırmak İçin Sert Önlemler Alıyor

Küresel Kuzey'de İklim Protestoları Üzerine Sert Tedbirler

Küresel Kuzey ülkelerinin, iklim değişikliğiyle ilgili protestoları bastırmak amacıyla sert ve cezalandırıcı tedbirler aldığı ortaya çıktı. Climate Rights International (CRI) adlı kuruluş, bu konudaki gerçekle ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı.

Raporun Detayları

Rapor, Avustralya, Almanya, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin iklim protestolarına yönelik aldıkları sert önlemleri belgelerle ortaya koyuyor. Bu ülkelerde barışçıl iklim protestocularının gözaltına alındığı ve hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

Yüksek Ceza ve Yeni Yasalar

Özellikle İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerde, şiddet içermeyen protestolar için yüksek hapis cezalarının uygulandığına dikkat çekildi. Ek olarak, bu ülkelerin barışçıl gösterileri yasa dışı sayabilmek için yeni yasalar çıkardığı kaydedildi.

Temel Hakların İhlali

Raporda, hükümetlerin bu cezalarla ifade ve toplanma özgürlüğü gibi temel hakları ihlal ettiği vurgulanırken, aktivistlerin medyada "ekoterörist" ya da "holigan" olarak gösterildiği belirtildi. Gelişmekte olan ülkelerin bu protestolara yaklaşımını ise zengin ülkelerin sıkça eleştirdiği ifade edildi.

Brad Adams’ın Açıklamaları

Climate Rights International yöneticisi Brad Adams, hükümetlerin iklim protestocularını hapse atmak yerine iklim krizine acil müdahale etmeleri gerektiği çağrısında bulundu. Bu durum, iklim aktivizminin önündeki engellerin yanı sıra ülkelerin bu krize dair tutumlarını da sorgulatmaktadır.

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