Küresel Sağlık Liderleri, Antimikrobiyal Dirence Karşı Suudi Arabistan'da Buluştu

Küresel Sağlık Liderleri Cidde'de Toplandı

Suudi Arabistan, 4. Üst Düzey Küresel Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yaparak antimikrobiyal direncin (AMR) önemini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, dünya genelinde sağlık, güvenlik, çevre ve ekonomik kalkınmanın sağlanması gereğine dikkat çekti.

Konferansın Hedefleri

14 Kasım'da başlayan ve bugün sona erecek olan konferans, dünya genelinden en fazla katılımcı ülkeye ev sahipliği yapıyor. Katılımcılar, enfeksiyonları önleme ve kontrol etme, antibiyotiklere eşit erişim sağlama gibi konular üzerinde duruyor. Aynı zamanda, suç duyurularının AMR ile ilgili eylem planları ve hayvan sağlığı konularındaki zorluklarla başa çıkmak için yeni stratejiler geliştirilmesi önem arz ediyor.

Cidde Deklarasyonu'nda Taahhütler

Konferansta kabul edilen Cidde Deklarasyonu, AMR ile mücadele etmek amacıyla bir bilimsel panel oluşturma, araştırmaları destekleme ve toplum bilincini artırmak için öğrenme merkezleri kurma gibi taahhütleri içeriyor.

BM'nin Hedefleri ve DSÖ'nün Vurguları

BM Genel Kurulu'nun AMR ile ilgili siyasi deklarasyonu, 2030 yılına kadar bakteri kaynaklı ölümlerde %10'luk bir azalma hedefliyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, araştırma ve yeniliğin artırılması için güçlü uluslararası işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Ayrıca, hayvanlarda antimikrobiyal kullanımının %30 azaltılmasının küresel GSYH'yi 14 milyar dolar artırabileceğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan'ın Öncülük Rolü

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Suudi Arabistan'ın AMR ile mücadelede gösterdiği liderliği övdü. Balkhy, bu toplantının uluslararası işbirliği spiritini gösterdiğini belirterek, antimikrobiyal direncin zararlı etkilerini durdurmak için atılması gereken adımlara dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Suudi Arabistan, penisilinin keşfinden kısa süre sonra ortaya çıkan antimikrobiyal dirence (AMR) dikkati çekmek için 4. Üst Düzey Küresel Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Cidde kentinde, penisilinin keşfinden kısa süre sonra ortaya çıkan AMR'ye dikkati çekmek amacıyla düzenlenen konferansta Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Tek Sağlık" programını destekleyen konular da ele alınıyor.