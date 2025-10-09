Küresel Sumud Filosu Aktivisti Sinan Akılotu Elazığ'a Döndü

Küresel Sumud Filosu aktivisti Sinan Akılotu memleketine döndü

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Elazığ Havalimanı'nda karşılandı

Emekli öğretmen Sinan Akılotu, İsrail'in Gazze'ye doğru yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği operasyon sonucu alıkonulan aktivistler arasında yer aldıktan sonra memleketi Elazığ'a döndü.

İstanbul'dan havayolu ile kente ulaşan Akılotu'nu, Elazığ Havalimanı'nda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla bekleyen yakınlarına sarılan Akılotu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akılotu, hem İstanbul'da hem de Elazığ'da kendilerine gösterilen ilginin Gazze'ye duyulan sevginin bir tezahürü olduğunu söyledi. Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktıklarını ancak İsrail'in alıkoyması nedeniyle hedefe ulaşamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Akılotu, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak attığımız adımları, yaptığımız duaları, inşallah katında kabul buyurup, bir gün buradaki heyecanın, Gazze'deki ablukanın kırıldığı günlerde, Gazze'nin imarı için olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kaç gün oldu bilmiyorum ama yaklaşık 37-38 gündür, geçirdiğimiz her dakikada Elazığ halkının her bir bireyinin duasının arkamızda olduğunu bilerek, o şuurla yol aldık ama unutulmaması gereken bir süreç şu, şu anda Gazze'de ambargo kırılmadı devam ediyor, zulüm devam ediyor, şu anda konuştuğumuz anda bile bomba yağmaya devam ediyor ve bizim yapmamız gereken çok şey var."

Abdullah Akın ise Filistinlilerin ağır bir zulüm altında olduğunu belirterek, kadın, çocuk ve bebek ayrımı gözetmeksizin insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Akın, Küresel Sumud Filosu'nu bir feryat olarak nitelendirip şu değerlendirmeyi yaptı: "Tüm dünya milletleri ayağa kalktı. Hristiyan olsun, antisiyonist Yahudiler olsun, Müslümanlar olsun birçok milletten birçok vicdan sahibi çünkü insanın yaratılışında hak ve adalet var. Her şey aslına rücu eder. Bu anlamda dünya milletleri ayağa kalktı."