Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 175 Deniz Mili Kaldı

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına 175 deniz mili kaldı; ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda filonun yüksek riskli bölgeye yaklaştığı ve 'güvenli geçiş' talep edildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:34
İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosunun Gazze'ye ulaşmasına 175 deniz mili kaldığı bildirildi.

Filo yolculuğu ve uyarı

Filonun yolculuğuna ilişkin paylaşım, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda, filonun yüksek riskli bölgeye yaklaştığı kaydedildi.

"Filo'ya saldırı Filistin'e saldırıdır. Güvenli geçiş talep ediyoruz."

Onlarca gemiden oluşan filo, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

