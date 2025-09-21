Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Giderken Kaynağı Belirsiz Dronlarla Takip Edildi

Küresel Sumud Filosu: Filonun Yakınlarında Kaynağı Belirsiz Dronlar

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye ilerlerken filonun yakınlarında kaynağı belirsiz dronların görüldüğünü ve filoyu takip ettiğini açıkladı.

Filodan yapılan açıklama

Filonun ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filonun üzerinde çok sayıda dron görüntülendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ekiplerin durumu yakından izlediği ve gemilerde bulunanların güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı. Ayrıca durum hakkında ortaklarla birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Filonun rotası ve geçmiş gelişmeler

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle kurulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustosta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylülde Tunusa ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud'un anlamı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılan simgeler arasında yer alıyor.