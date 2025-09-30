Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yaklaşıyor — 'Müdahale Hattı' İddiası

Küresel Sumud Filosu Gazze açıklarındaki 'müdahale hattı'na yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açıldı. Filonun, İsrail'in Gazze açıklarındaki 'müdahale alanı' ilan ettiği hatta yaklaştığı bildirildi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, filoda yer alan, mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema'nın açıklamalarına yer verildi.

Ykema, filonun Gazze'ye 150 deniz mili uzakta olduğunu belirterek, 'Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor.' ifadelerini kullandı.

Ykema ayrıca şu çağrıyı yaptı: 'İsrail'den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor.'

Filonun niteliği ve taşıdığı yardım

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu organizasyon, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramı

Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Metinde sumud kavramını tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler kullanılıyor.