Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yöneldi — İsrail Donanması Kuşatması Yoğunlaştı

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail donanmasının kuşatması yoğunlaştı; filoyla iletişim güçlükle sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:11
İnsani yardım seferi iletişim sorunlarıyla karşı karşıya

Küresel Sumud Filosu, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze yönüne hareket etti. Ancak bölgedeki deniz hareketliliği, İsrail donanması kuşatmasının yoğunlaşmasıyla kesintiye uğruyor.

Yetkililer ve filoyla bağlantı kurmaya çalışan kaynaklar, şu an için filoyla güçlükle iletişim sağlandığını bildiriyor. Bu durum, insani yardım operasyonlarının güvenli ve zamanında yürütülmesini belirsizleştiriyor.

Gelişmeler, Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını ve bölgedeki insani koridorların işleyişini yakından ilgilendiriyor. Durumla ilgili yeni bilgiler geldikçe takip edilecek.

