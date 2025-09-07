Küresel Sumud Filosu: İspanya’dan Kalkan 22 Tekne Tunus Açıklarına Ulaştı

Küresel Sumud Filosu İspanya’dan Kalkan 22 Tekne ile Tunus Açıklarına Ulaştı

Sidi Busaid Limanı’nda karşılama hazırlığı

Gazzeye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan katılan 22 tekne Tunus açıklarına ulaşmaya başladı.

Başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'nda toplanan yüzlerce Tunuslu, İspanya’dan gelmeye devam eden tekneleri karşılamak üzere bekliyor.

Küresel Sumud Filosu Tunus Deklerasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan tekneler, Tunus sınırlarına girmeye başladı. Gün içerisinde limana ulaşmaları beklenen tekneleri karşılamak üzere yüzlerce Tunuslu burada toplandı.” dedi.

Verde, İspanya’dan tüm teknelerin ulaşmasının yaklaşık iki gün süreceğini belirterek, "İspanya’dan gelen tekneler, Tunus’tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus’tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazzeye yolculuğumuz devam edecek.” diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na Tunus’tan katılmak üzere, aralarında onlarca Türk'ün de olduğu çeşitli ülkelerden ve Tunuslu yaklaşık 150 aktivist, 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Sumud: Kararlılık ve sivil direnç

Arapça’da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.