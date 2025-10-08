Küresel Sumud Filosu: İsrail'in Alıkoyduğu 4 İngiliz Aktivist Ülkelerine Döndü

Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu ile yola çıkan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulduğu belirtilen James (Jim) Hickey, Malcolm Ducker, Hannah Sharpey-Schafer ve Sid Khan ülkesine döndü.

Geliş ve havalimanındaki gözaltı

Dört aktivist, Ürdün'ün başkenti Ammandan kalkan tarifeli uçakla Londraya ulaştı. Uçak Heathrow Havalimanına inince havalimanı sınır polisleri pasaportlarına el koyarak kısa süreli gözaltına aldı. Ardından Hickey ve Khan serbest bırakıldı; Ducker ile Sharpey-Schafer ise inişten yaklaşık iki saat sonra havalimanından çıkabildi.

Alıkonma ve kötü muamele iddiaları

Khan, filonun Gazze'ye uygulanan abluka kırma ve yardım götürme amacıyla şiddet içermeyen sivil bir girişim olduğunu vurguladı. Aktivistler, 1 Ekim'de Gazze'ye 50 deniz mili kala, uluslararası sularda silah kullanılarak kaçırıldıklarını, elektronik cihazlarının işlevsiz hale getirildiğini ve teknelerine silahlı komandoların bindiğini anlattı.

Khan, kendileri isteği dışında Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü, güneş altında 12 saat boyunca zor pozisyonlarda tutulduklarını ve çoğunluğun dizleri üzerinde elleri arkadan kelepçeli halde bekletildiğini bildirdi. Yaşlılar ve ayakta durmakta zorlananların da bu muameleye maruz kaldığını söyledi.

Aktivistler ilaçlarının alındığını, çıplak elle arandıklarını ve soğuk bir otobüsle Necef Çölü'ndeki cezaevine götürülürken klimaların açıldığını belirtti. Khan, hücrelerde darp edildiklerini, on beş kişi için ayrılmış alana on beşten fazla kişinin konulduğunu ve hücrelerde 400 Filistinli çocuk bulunduğunu aktardı.

Konsolosluk erişimi ve hükümet eleştirileri

Ducker, İngiliz konsolosluğunun müdahalesinin yetersiz olduğunu belirtti; konsolos ve bir personel ile 3. günde görüştüğünü ancak somut bir sonuç alınamadığını söyledi. Aktivistler, Türk, İtalyan, Yunan ve İspanyol yetkililerin vatandaşlarını iki gün içinde özel uçuşlarla döndürdüğünü, buna karşın İngiliz yetkililerin aynı çabayı göstermediğini ifade etti.

Ducker hükümeti sert sözlerle eleştirerek, İngiltere'nin vatandaşlarını korumakta isteksiz davrandığını ve İsrail ile kurulan yakın ilişkilerin bu sessizliği açıklayabileceğini savundu. Ducker, hükümetin ahlaken çöktüğünü belirtti.

Aktivistlerin mesajı

Hickey ve Khan, kısa bir açıklama yaparak ülkeye gelirken uğradıkları muameleye dikkat çekti. Ducker, yaşadıklarının Filistinlilerin maruz kaldığı koşullar yanında önemsiz kaldığını vurguladı ve geri döneceklerini söyledi: bekleyin, geri geleceğiz.

