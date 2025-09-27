Küresel Sumud Filosu: İtalyan Katılımcılar Gazze Rotasından Sapmıyor

İtalyan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Mattarella ve hükümetin alternatif önerilerini reddederek Küresel Sumud Filosu'nun Gazze rotasını koruyacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:19
Küresel Sumud Filosu: İtalyan Katılımcılar Gazze Rotasından Sapmıyor

Küresel Sumud Filosu: İtalyan Katılımcılar Gazze Rotasından Sapmıyor

İtalya'daki yetkililerin önerilerine karşın filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefinden vazgeçmiyor.

Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve hükümetin filonun taşıdığı yardımların farklı yollarla teslim edilmesi yönündeki çağrılarını kabul etmediklerini ilan etti.

Filonun, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma amacıyla 23 Eylül'ü 24'üne bağlayan gece Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalmasının ardından konu İtalya'da yoğun tartışma konusu oldu.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Mattarella'nın önerisi, filonun taşıdığı insani yardım malzemelerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bırakılıp buradan Kudüs Latin Patrikhanesi aracılığıyla ulaştırılması yönündeydi. Mattarella, filodakilere bu yaklaşımı kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, basına gönderdiği görüntülü mesajda öneriyi net bir dille reddetti: "Bu teklifi kabul edemeyiz. Yardım konusu çok önemli. Arabuluculuğu değerlendirmeye hazırız, ancak rotamızı değiştirmeyeceğiz. Bu, bir hükümetin hiçbir şey yapamadan yasa dışı faaliyet göstermesine izin verdiğinizi kabul etmek anlamına gelir."

Başbakan Giorgia Meloni ise filoya yönelik İHA saldırılarını kınarken, filonun yoluna devam etmesini "sorumsuzca davranış" olarak nitelendirdi. Meloni, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya önerilerine destek veren açıklaması için teşekkür etti ve filoya İsrail'in deniz ablukasını ihlal etmeyin çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerin ardından İtalyan ANSA ajansı, Delia'nın öneriyi reddetmesine rağmen filodaki İtalyan heyet görevlendirmesiyle Roma'ya gelecek olduğunu ve devlet yetkilileriyle görüşmeler yapacağını duyurdu. Söz konusu görüşmelerde, Gazze'deki ablukanın zorlanmaması ve alternatif ulaşım yollarının bulunması önerilerinin ele alınacağı belirtildi.

İlgili taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçları, filonun sonraki adımlarını belirleyecek ve insani yardımın teslimat yöntemine yönelik tartışmaların seyrini etkileyecek.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı