Küresel Sumud Filosu: İtalyan Katılımcılar Gazze Rotasından Sapmıyor

İtalya'daki yetkililerin önerilerine karşın filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefinden vazgeçmiyor.

Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve hükümetin filonun taşıdığı yardımların farklı yollarla teslim edilmesi yönündeki çağrılarını kabul etmediklerini ilan etti.

Filonun, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma amacıyla 23 Eylül'ü 24'üne bağlayan gece Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalmasının ardından konu İtalya'da yoğun tartışma konusu oldu.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Mattarella'nın önerisi, filonun taşıdığı insani yardım malzemelerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bırakılıp buradan Kudüs Latin Patrikhanesi aracılığıyla ulaştırılması yönündeydi. Mattarella, filodakilere bu yaklaşımı kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, basına gönderdiği görüntülü mesajda öneriyi net bir dille reddetti: "Bu teklifi kabul edemeyiz. Yardım konusu çok önemli. Arabuluculuğu değerlendirmeye hazırız, ancak rotamızı değiştirmeyeceğiz. Bu, bir hükümetin hiçbir şey yapamadan yasa dışı faaliyet göstermesine izin verdiğinizi kabul etmek anlamına gelir."

Başbakan Giorgia Meloni ise filoya yönelik İHA saldırılarını kınarken, filonun yoluna devam etmesini "sorumsuzca davranış" olarak nitelendirdi. Meloni, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya önerilerine destek veren açıklaması için teşekkür etti ve filoya İsrail'in deniz ablukasını ihlal etmeyin çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerin ardından İtalyan ANSA ajansı, Delia'nın öneriyi reddetmesine rağmen filodaki İtalyan heyet görevlendirmesiyle Roma'ya gelecek olduğunu ve devlet yetkilileriyle görüşmeler yapacağını duyurdu. Söz konusu görüşmelerde, Gazze'deki ablukanın zorlanmaması ve alternatif ulaşım yollarının bulunması önerilerinin ele alınacağı belirtildi.

İlgili taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçları, filonun sonraki adımlarını belirleyecek ve insani yardımın teslimat yöntemine yönelik tartışmaların seyrini etkileyecek.