Küresel Sumud Filosu'na İsrail Donanması 10 Dakika Uzaklıkta — Aktivist Dilek Tekocak Alarm Verdi

İsrail ablukasını kırıp insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosunda görevli aktivist Dilek Tekocak, filonun yakınında İsrail donanmasının bulunduğunu açıkladı.

Tekocak, filodaki durumu şu sözlerle aktardı: "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler."

Sirius gemisinde bulunan Tekocak, filoya bağlı tüm teknelerin alarm halinde olduğunu, olası müdahaleye karşı can yelekleriyle teyakkuzda beklediklerini söyledi. Daha önce iki kez askeri botların "tacizine" uğradıklarını hatırlattı.

Tekocak, harekete karşı tamamen sivil ve silahsız bir inisiyatif olduklarını vurguladı: "Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik."

İnternet ve radyo bağlantılarının, dün askeri botların filoya yaklaşması sırasında kesildiğini belirten Tekocak, müdahale halinde dış dünyayla bağlantılarının kopacağını söyledi. Askeri gemilerin yaklaşması durumunda kişisel bilgilerin korunması için telefonları atacaklarını ve bir süre haber alınamayabileceğini ifade etti.

Olası müdahaleye karşı kamuoyunu harekete geçirme çağrısı yapan Tekocak, "Bize müdahale edilmesi durumunda bütün insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'dakileri ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum." dedi.

Tekocak, ayrıca kamuoyuna Gazze ve Küresel Sumud Filosu'nu gündemde tutma çağrısı yaparak, "Çünkü Sumud Filosu sadece içerisinde bulunan aktivistlerden teşekkül değil. Dünyanın her yerinde vicdanlı insanların da aslında bir Sumud yolcusu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

Küresel Sumud Filosu, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistleri bir araya getiriyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde filonun yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülüyor. Bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud Nedir?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.