Küresel Sumud Filosu'na Saldırı: Aileler Herzog ve Netanyahu Hakkında Suç Duyurusu

Türkiye'den gönüllülerin aileleri, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar nedeniyle Isaac Herzog ve Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:18
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gönüllü katılanların aileleri, filoya yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere bazı İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede yer alan iddialar

Dilekçe, Türkiye'deki farklı illerdeki başsavcılıklara sunuldu. Metinde, Gazze'de yaşanan insani krizin iki yıldır süren ve giderek ağırlaşan bir felakete dönüştüğü vurgulandı. Dilekçede, İsrail'in bombardıman ve açlığı silah olarak kullanmak suretiyle soykırım suçu işlediği iddia edildi; 65 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği, on binlerce Filistinlinin yaralandığı ve tedavi görmekten yoksun bırakıldığı kaydedildi.

Filonun yapısı ve misyonu

Dilekçede, Küresel Sumud Filosu'nun insan onuruna ve şiddet içermeyen barışçıl çabalara inanan kişilerden oluşan uluslararası bir yardım misyonu olduğu belirtildi. Filonun, abluka nedeniyle temel ihtiyaçları temin edemeyen Gazze'deki sivillere deniz yoluyla yardım ulaştırmayı amaçladığı ifade edildi. Ayrıca, 60 ülkeden 500'den fazla gönüllü (doktor, sağlık görevlisi, avukat, parlamenter ve insan hakları savunucusu) tarafından sıkı şiddetsizlik kurallarına uyulacağı taahhüt edildiği aktarıldı.

Saldırılara ilişkin iddialar ve kanıtlar

Dilekçede filonun, şüphelilerin talimatıyla birçok kez tahrik gücü düşük füzeler, ses bombaları ve sülfür içerikli gaz bombaları ile vurulduğu, bu saldırılara ilişkin video kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Metinde şu iddialar yer aldı: "Karanlıkta havadan teknelere yapılan saldırılarda patlamalar gerçekleşmiş, şiddetli ses nedeniyle geçici işitme kaybı yaşanmış, tanımlanamayan cisimler ve tanımlanamayan kimyasal maddeler gemi üzerindeki insanlara atılmıştır. Filo Gazze açıklarına yaklaştıkça İsrail saldırısının yoğunlaşacağı ve tahrik gücü daha yüksek silahlarla vurulma riskinin artacağı ve şüphelilerin emriyle İsrail'in gemilere çıkartma yapacağı açıktır."

Talep edilen hukuki adımlar

Dilekçede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bazı İsrailli yetkililer ve İsrail-Türkiye çifte vatandaş olan, İsrail'de orduda görev yapan şüpheliler hakkında Interpol aracılığıyla yakalama kararı çıkarılması, tutuklanmaları ve "insanlığa karşı suçlar", "insanlığa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusunun ardından başsavcılıkların izleyeceği hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve uluslararası makamların olası müdahaleleri bekleniyor.

