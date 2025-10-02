Küresel Sumud Filosu'nda Hickey: İsrail Gemileri Filoya Su Sıkıyor

AA'ya telefonla konuştu — Gazze'ye ulaşana kadar yol almaya devam edeceklerini söyledi

Suelle gemisinde bulunan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail askeri gemilerinin filodaki gemilere su sıktığını bildirdi.

Hickey, İsrail gemilerinin çevrelerinde dolaştığını, bazı gemilerin durdurulduğunu ve üzerine çıkıldığını söyledi. Diğer gemilere ise dur çağrısı yapıldığını ve su sıktıklarını aktardı.

Aktivist, filoya su sıkarak müdahale eden İsrail gemilerinin durdurulana kadar su sıkmaya devam edecekleri yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Hickey ayrıca filoya Usdud (Aşdod) limanına gitme ve insani yardımları orada boşaltma çağrısı yapıldığını; yardımlar boşaltılırsa gemilerin İsrail'den sınır dışı edilecekleri bilgisinin kendilerine verildiğini ifade etti.

Şu anda Gazze'ye doğru yolculuklarına devam ettiklerini ve filonun durdurulana kadar Gazze'ye ulaşmaya çalışacağını ekledi.