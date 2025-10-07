Küresel Sumud Filosu'ndaki 8 Alman aktivist Almanya'ya döndü

İsrail güçlerinin uluslararası karasularında alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 8 Alman aktivist, ülkeye döndü. Aktivistler akşam saatlerinde Berlin Brandenburg Havalimanı'nda aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Aktivistlerin iddiaları: Kötü muamele ve yetersiz yardım

Aileleriyle buluşan Kübra Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetimi tarafından kötü muamele gördüklerini belirterek, avukatlarla görüştürülmediklerini ve yoğun hak ihlallerine maruz kaldıklarını söyledi. Çınar, activitelere ilişkin şu iddiaları aktardı: 'Avukatlarımızla görüştürülmedik. Hasta olanlara ilaçları verilmedi. 48 saat yemek verilmedi. Yaklaşık 36 saat hiçbir şekilde su verilmedi. Farklı şiddetler uygulandı.'

Çınar, ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının 3 gün sonra kendileriyle irtibata geçtiğini, yaşadıklarını anlatmalarına rağmen bir yardım alamadıklarını söyledi. Almanya'nın İsrail'e yaptığı silah yardımlarına dikkat çekerek, bu durumu eleştirdi ve ülkesinin tutumuna tepki gösterdi.

Misyondan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Çınar, 'Durmayacağız. Bir sonraki misyona hazırlanacağız. Gazze üzerindeki abluka kırılana kadar yola devam edeceğiz.' dedi.

Yasemin Acar: 'Filistin halkı soykırım yaşıyor'

Berlin'e gelen diğer aktivist Yasemin Acar de İsrail askerlerinin kötü muameleyi eleştirdi. Acar, 'Onların silahları var. Bizim ise Filistin halkına olan sevgimiz var.' sözleriyle motivasyonlarını anlattı. Acar, Gazze'ye ikinci kez gitmeye çalıştığını ve yaklaşıldığında Filistinlilerin yaşadıklarının küçük bir kesitini gördüklerini ifade etti: 'Yaklaştıktan sonra Filistinlilerin yaşadığının sadece yüzde 1'ini belki yaşadık. Ama o yüzde 1'i bile o kadar feciydi...'

Acar, tutuldukları yerde psikolojik ve fiziksel baskı gördüklerini, uzun süre güneş altında kapatıldıklarını, su ve yemek verilmediğini, kelepçe ve bağlanma gibi uygulamalara maruz kaldıklarını aktardı. Ayrıca İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendisine geldiğini ve 'Teröristsin ve terörist gibi muamele göreceksin.' dediğini söyledi. Acar, tüm bu yaşananlara rağmen 'Özgür Filistin' sloganını koruduklarını belirtti.

Ailelerin tepkisi ve şikayet

Kübra'nın annesi Meryem Çınar, kızına kavuştuğu için duygulandığını ve gurur duyduğunu söyledi. Babası Bekir Çınar da kızına kavuşmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin insanlık dışı tavırlarına karşı ilgili makamlara şikayette bulunacaklarını ifade etti.

Filonun hedefi ve yaşanan operasyon

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. Filonun 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştığı sırada İsrail ordusu müdahale etmiş; ordunun, filoya ait 42 gemi'ye yasa dışı şekilde el koyduğu ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne naklettiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Aktivistler, yaşadıklarını anlatarak benzer eylemlerin ve destek çağrılarının süreceğini vurguladı.