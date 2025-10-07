Küresel Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler Viyana'da Dışişleri'ne yürüdü

Küresel Sumud Filosunda yer alan Avusturyalı aktivistler, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulup serbest bırakılmalarının ardından başkent Viyana'da yoğun bir karşılama ve protesto düzenledi. Aktivistler, Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in filoya katıldıkları için kendileri hakkında kullandığı suçlayıcı dili gerekçe göstererek Bakanlığa yürüdü.

Karşılama ve sloganlar

Başkentteki Wien Mitte tren garında Julian Schütter, Marie Sophie Hehle ve Mısır asıllı Avusturya vatandaşı Ashraf Abdelrahman yüzlerce kişi tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Yaklaşık 100 kişilik grup, Filistin bayrakları taşıyarak "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Gözaltı anıları: 14 saat, kelepçe, kötü muamele

Ashraf Abdelrahman, teknede 6 kişi olduklarını ve elleri kelepçeli şekilde 14 saat boyunca yolculuk yaptıklarını anlattı. Abdelrahman, İsrail ordusunun tuvalete gitmelerine izin vermediğini ve gözaltı sonrası kötü muamelenin sürdüğünü söyledi. Aşkelon Limanı'na götürüldüklerinde Gazze'ye atılan bombaların sesini duyduklarını aktardı.

Abdelrahman, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri aşağıladığı anları şöyle aktardı: "Ben-Gvir, siz teröristsiniz diye konuştu. Oradaki akvisitler ise Özgür Filistin diye bağırdı."

Schütter: Soğukta bekletildik, tıbbi müdahale yapılmadı

Julian Schütter, götürüldükleri İsrail hapishanesinde "Özgür Filistin" diye bağırdıkları için ellerinin arkadan çok sıkı bağlandığını ve bütün gece zemine oturtulduklarını bildirdi. Schütter, aktivistlerin bir mahkum aracına bindirildiğinde klimanın en soğuğa getirildiğini ve saatlerce hareket etmeden soğukta bekletildiklerini söyledi.

Schütter, "Bugün 7 Ekim, Hamas'ın İsrail'e saldırısının 2. yılı olduğunu biliyoruz. Ancak aynı gün Batı Şeria'da bir katliam yaşandığını da biliyoruz. Gazze'de her günün 7 Ekim olduğunu da biliyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca İsrail hapishanesinde birkaç kez tıbbi acil durum yaşandığını, astım atağı geçiren bir kişinin tedavi edilmediğini belirtti.

Bakanlığa yürüyüş ve talepler

Konuşmaların ardından aktivistler, Beate Meinl-Reisinger'in filonun alıkonulması sonrası kendileri hakkında kullandığı dil nedeniyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca "Soykırım soykırımdır Avusturya, neden sesin çıkmıyor?" sloganları atıldı. Dışişleri Bakanlığı önünde aktivistler, Avusturya hükümetini İsrail ile ilişkilerini kesmeye çağırdı.

Küresel Sumud Filosu: Ablukayı kırma çabası

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukaı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla denize açılmıştı. Filo, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşırken İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı. İsrail ordusu, filoya ait 42 gemi'ye el koydu ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletti. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avusturyalı aktivistler Julian Schütter (sağda), Marie Sophie Hehle (ortada) ve Mısır asıllı Avusturya vatandaşı Ashraf Abdelrahman (solda) ülkelerine geri döner dönmez, Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in filoya katıldıkları için kendileri hakkında suçlayıcı bir dil kullanmasından dolayı Bakanlığa yürüdü.