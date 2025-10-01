Küresel Sumud Filosu'ndan Tadhg Hickey: 'Çağın en psikopat ordusuyla karşılaşacağız'

Küresel Sumud Filosu'ndan İrlandalı Hickey: "Çağın en psikopat ordusuyla karşılaşacağız"

Filonun Gazze'ye ilerleyişi ve olası müdahale endişesi

EFE ÖZKAN/AYSU BİÇER - İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosundeki İrlandalı komedyen ve aktivist Tadhg Hickey, filoya yönelik İsrail müdahalesinin yakın zamanda gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

AA'ya konuşan Hickey, ekiplerinin uzun süredir hazırlık halinde olduğunu belirterek, "Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Hickey, müdahalenin yakın olduğuna dair his ve istihbaratların güçlü olduğunu, "dün gece Alma gemisinin yakınında bir askeri gemi olduğu görüldü" bilgisini aktardı. Gördükleri geminin bölgede keşif yapan ve filodakileri korkutmaya çalışan bir denizaltı olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Hickey tehlikeli durumun insani açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ne kadar hazırlıklı olursak olalım, tahmin edilemez bir boyut olduğu açık." dedi.

Uluslararası hukuk ve endişeler

Filonun uluslararası sularda bulunduğunu ve uluslararası deniz hukuku kapsamında hareket ettiğini hatırlatan Hickey, dünyanın, "Filistin'de soykırım yapan İsrail'in, filodakileri uluslararası sularda ya da Filistin'e ait sularda kaçırmasına ve onlara dilediğini yapmasına izin vermesinden" endişe duyduğunu söyledi.

Hickey, İsrail medyasında filodakilere yönelik tehditlerin yer aldığına dikkat çekerek, "Neden bu derece cezasız kalıyorlar?" diye sordu. Ayrıca tüm insan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki durumu soykırım, katliam ve insan eliyle yapılmış açlık olarak kabul ettiğini belirterek bu duruma şaşkınlığını dile getirdi.

Filonun amacı ve dayanışma vurgusu

Hickey, filonun doğru olanı yapmak için ayağa kalkan bir insanlık vicdanını temsil ettiğini, eylemlerinin "kesinlikle şiddet" içermeyeceğini açıkladı. Filonun amacının insani yardım ulaştırmak olduğunu vurguladı ve başlarına gelebilecek her şeyin uluslararası toplumun vicdanına kaldığını söyledi.

Filoya ne olursa olsun geri döneceklerini ve bunun "yalnızca bir başlangıç" olduğunu ifade eden Hickey, "İsrail bu gece ne yaparsa yapsın, büyük bir sorunla karşı karşıya. İsrail argümanını yitirdi, küresel hareket şu anda çok güçlü durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu kimlerden oluşuyor?

Küresel Sumud Filosu; 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistleri kapsıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde filonun yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülüyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramı

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Kavramı tasvir için Filistin'de zeytin ağacı ile köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.