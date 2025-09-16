Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan Gazze'ye Doğru Seferlerini Sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu bünyesindeki tekneler, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ediyor. Bugün Mağrib Sumud Konvoyu'ndan 3 tekne, Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan Gazze'ye hareket etti.

Son Hareketlilik ve Sayılar

Dün, Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'ndan 7 tekne Gazze'ye doğru yola çıkmış; bu tekneler arasında İspanya'dan filoya katılan, dron saldırısına maruz kalan 'Alma' ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i taşıyan 'Family' adlı tekne yer alıyordu. Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya paylaşımında, filodaki teknelerin gün içerisinde Gazze'ye doğru yola çıkmaya devam edeceği belirtildi.

13 Eylül'den bu yana Tunus'tan 25 tekne Gazze'ye gitmek üzere limanlardan yola çıktı. Dün de 11 tekne daha Tunus'tan hareket etmişti.

Filonun Yapısı ve Güzergâh

Küresel Sumud Filosu'nun ilk Tunus çıkışı 13 Eylülde TSİ 15:30'da gerçekleşti; Binzert Limanı'ndan halkı selamlayarak Gazze'ye hareket eden tekneler arasında Türk aktivistler de bulunuyordu. İspanya’nın Barselona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 tekne ile birlikte, Tunus’tan filoya dahil olan 23 tekne yer alıyor. Ancak İspanya’dan gelen 3 tekne teknik arıza nedeniyle Tunus'ta kalacağı için konvoy listesinden çıkarıldı.

Başkent Tunus'tan açılan tekneler ile Binzert Limanı'ndan ayrılan tekneler, Tunus açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru seferlerine devam edecek. Filoda 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivist yer alıyor; İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşma planlanıyor.

Güvenlik İddiaları ve Tarihçe

Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlendi. Filonun Tunus’tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya’dan gelen tekneler 11 Eylül’de Binzert kentindeki limana geçti.

Daha önce Gazze'ye gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahaleleri olmuş, teknelere el konularak aktivistler sınır dışı edilmişti. Küresel Sumud Filosu şu ana dek Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma niteliğini taşıyor.

Organizasyon ve Kavramsal Arka Plan

Filoda yer alan organizasyonlar arasında 'Özgürlük Filosu Koalisyonu', 'Küresel Gazze Hareketi', 'Mağrib Sumud Konvoyu' ve Malezya merkezli 'Sumud Nusantara' bulunuyor. Filonun çatısı altında, farklı ülke ve gruplardan aktivistler teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud kavramı, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan önemli bir terim haline geldi. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor; zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı sıkça tasvir etmek için kullanılıyor.