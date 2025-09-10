Küresel Sumud Filosu Tunus'tan Gazze'ye Hareket İçin Hazırlanıyor

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket edecek Küresel Sumud Filosu, Tunus'tan çıkış hazırlıklarını tamamlamak üzere. Filoya katılacak aktivistler, yerel saatle 16.00'da başkent Tunus'taki Sidi Bu Said Limanı'nda toplanmaya başladı.

Tunus'ta son hazırlıklar

Filoyu uğurlamak için limanda toplanan yüzlerce Tunuslu, filoya ve Gazze'ye destek mesajları verdi. Filoya Türkiye'den katılan aktivist Zeynel Abidin Özkan, Ankara Filistin'le Dayanışma Platformu adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişime Türkiye'den destek verdiklerini belirterek, "Biz bu soykırımın bir parçası olmayacağız. Gazze'de açlıkla mücadele eden milyonlarca insan için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hazırlık, katılım ve hareket takvimi

Özkan, Ankara'dan gelen ekiple Tunus'ta olduklarını aktararak, 31 Ağustos'ta İspanya'dan hareket eden gemilere katılmak için Türkiye olarak Tunus'a geldiklerini söyledi. "Bu küresel girişim, barış ve kararlılıkla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak adına yürütülen en büyük sivil deniz hareketidir. Burada yoğun bir hazırlık ve eğitim sürecinden geçiyoruz. Amacımız, 2007'de başlayan Gazze ablukasını denizden kırmak ve milyonlarca insanın temel ihtiyaçlara erişimine katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Saldırılar ve güvenlik endişeleri

İspanya'dan kalkan teknelerin iki gün önce Tunus'a ulaştığını ve ekiplerin birleştiğini belirten Özkan, "Bugün itibarıyla hareket planlıyoruz. İsrail, bu barış girişimine müdahale edeceğini duyurdu. Ancak ne filo yöneticileri ne de katılımcılar geri adım atıyor." diye konuştu.

Tunus limanlarında bekleyen gemilere son iki günde saldırılar yapıldığına dikkat çeken Özkan, "İki ana gemimize ve bir büyük gemimize ateş toplarıyla saldırılar düzenlendi, yangın çıkarılmak istendi. Buna rağmen filonun kararlılığı kırılmadı. Bu gemilerde 44 ülkeden yaklaşık 1000 aktivist bulunuyor. Can güvenliği hem katılımcı ülkeler hem de Birleşmiş Milletler (BM) açısından kritik önemde. BM, filonun taşıdığı insani yardımı desteklediğini açıklamıştı. Ancak saldırılara karşı henüz somut bir adım atılmadı. Bugün itibarıyla Akdeniz'e açılacak gemilerin güvenliği için uluslararası toplumun harekete geçmesini ve filonun yolunun açılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kaydetti.

Tunus'tan siyasi destek

Filo katılımcılarından Tunus Milletvekili Muhammed Ali de Sidi Bu Said Limanı'ndan denize açılmaya hazırlandıklarını belirtti. Ali, Tunus Parlamentosunda Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla kurulan komitenin çağrısıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyleyerek, "Filonun Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkma kararı, ilkeli ve ahlaki bir karardır. Katılımım, Parlamento tarafından destekleniyor ve Tunuslu milletvekilleri Gazze'deki ablukanın kırılmasını destekliyor." dedi.

Ali, Tunus'un uluslararası dayanışmadaki rolüne ilişkin, "Tunus ve yurt dışındaki kitleler Filistin halkının acılarıyla birlikte. Dünyanın üçte biri olan 47 ülkenin temsilcileri burada Sidi Bu Said'de bulunuyor ve bu Tunus için bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Filonun bileşimi ve Sumud kavramı

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonları yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramı, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; toprakta kalma, kimlik ve kültürün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.