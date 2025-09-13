Küresel Sumud Filosu Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

Küresel Sumud Filosu, İspanya ve Tunus'tan katılan teknelerle Binzert'ten Gazze'ye hareket etti; filoda Türk aktivistler ve bine yakın kişi yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:01
Küresel Sumud Filosu Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan Gazze'ye doğru denize açıldı

Küresel Sumud Filosu, İspanya ve Tunus'tan katılan teknelerle Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıktı. İlk tekne, halkı selamladıktan sonra denize açıldı ve teknede Türk aktivistlerin bulunduğu belirtildi.

Filonun hareketi ve rota

İspanya’dan Barselona'dan 31 Ağustos’ta yola çıkan 22 tekne ile Tunus’tan filoya katılan 23 tekne, Tunus açıklarında birleşerek Gazze'ye ilerleyecek. Başkent Tunus’tan dün ve bugün açılan tekneler ile Binzert limanından ayrılan tekneler açık denizde buluşacak ve Akdeniz’de İtalya ile Yunanistan’dan katılacak teknelerle yollarına devam edecekler.

Filoda, aralarında Türklerin de bulunduğu 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivist yer alıyor.

Hazırlıklar, ertelemeler ve güvenlik endişeleri

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, Binzert Limanı'nda bekleyen teknelerin bugün Gazze'ye hareket edeceğini ve açık denizde Sidi Busaid ile Gammart limanlarından ayrılan teknelerle buluşacağını açıklamıştı.

Filonun yolculuğu kapsamında, Sidi Busaid Limanı'na ulaşan İspanya'dan gelen teknelerden iki tanesine 8 ve 9 Eylül geceleri dron saldırısı düzenlenmişti. Tunus’tan çıkış önce ertelenmiş, İspanya’dan gelen tekneler 11 Eylül’de Binzert limanına geçmişti.

Başlangıçta filonun 10 Eylül’de Tunus’tan Gazze’ye hareket etmesi planlanmıştı; ancak Binzert'teki veda programında hava koşulları nedeniyle tarihin ertelendiği duyurulmuştu. Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmadığını ve hava şartlarının küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz yolculuğu için uygun olmadığını belirtmiş, hareketin iki gün ertelendiğini ve hazırlıkların Binzert'te tamamlanacağını açıklamıştı.

Katılım ve anlamı

Filoda Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara organizasyonu yer alıyor. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça'da "Sumud" kelimesi, "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla direnişi ifade ediyor; kavramın tasvirinde zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.

