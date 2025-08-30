Küresel Sumud Filosu: Türkiye'den Aktivistler Yarın Tunus'a Hareket Ediyor

Küresel Sumud Filosu'na Türkiye'den katılım başlıyor

FIRAT TAŞDEMİR - Türkiye'den 'Küresel Sumud Filosu'na katılacak aktivistler, yarın Tunus'a doğru yola çıkacak.

Filonun hedefi ve bileşenleri

'Küresel Sumud Filosu', Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluştu. Filonun amacı, onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak olarak açıklandı. 44 ülkeden binlerce aktivistin katılımıyla oluşan filo, yarın İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmeyi hedefliyor.

Türkiye Delegasyonu'nun hazırlıkları

Filonun Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada aktivistlerin İspanya'da gemilere binmek için hazır olduğunu, Türkiye'den hareket edecek ekibin birkaç gün içinde filoya dahil olacağını söyledi. Tunç, 'Gemilerimizin hepsi hazır, teknik kontrollerden geçtiler. Şu anda sefere hazır şekilde limanlara çekilmiş durumdalar.' dedi.

Tunç, gemilerin temel insani yardımları taşıyacağını vurgulayarak, 'Bu gemiler, barışçıl ve insani amaçlarla yola çıkacak. İnsani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması hedefiyle yola çıkacağız.' ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin mesajı ve motivasyonu

Filoya katılacak aktivistlerden Mustafa Eminoğlu, Gazze'de son iki yıldır yaşanan soykırımı durdurmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Eminoğlu, 'Bu tarihi yolculuğun heyecanı ve umudunu taşıyoruz. Küresel Sumud Filosu'na katılarak tarihin doğru tarafında yer almak, soykırıma karşı pozisyon almak, en önemli motivasyonumuz. Bir çocuğa bile ulaşabilsek... filonun amacına ulaştığını kabul ederiz.' diye konuştu. Ayrıca hedeflerinin, 44 ülkenin katılımıyla tüm dünyanın 'Yeter' dediği bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

Riskler, kararlılık ve uluslararası dayanışma

Ahmet Karaaslan ise dünyanın Gazze'deki duruma karşı imtihan verdiğini vurguladı ve zulme karşı durmanın sorumluluk olduğunu belirtti. Karaaslan, '44 ülkeden bu filoya katılım var. Millet, ırk, fikir farkı gözetilmeksizin tüm insanlık, İsrail'in bu vahşi ablukasını kırmak için ciddi bir hazırlık içerisinde. Daha önce birçok çalışma yapıldı. Şimdi ise onlarca gemiyle bu vahşi ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.' dedi.

Karaaslan, deniz yolculuğunun günlerce süreceğini ve risklerin farkında olduklarını belirterek, 'Bu yolculukla ilgili endişelerimiz var ama Gazze ile ilgili endişelerimiz daha büyük. İsrail, müdahale edebilir, kardeşlerimizi şehit edebilir, şiddet uygulayabilir ama tüm bu risklerle beraber bu yolculuğa umutla, azimle, kararlılıkla ve cesaretle hep birlikte çıkacağız.' ifadelerini kullandı.