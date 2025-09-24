Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuracak: İHA Saldırıları İddiası

Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvuracak

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Arap Avukatlar Birliği temsilcisi, Faslı avukat Abdulhak Binkadi yaptığı açıklamada, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin İsrailin insansız hava aracı İHA saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını duyurdu.

Hukuki sürecin gerekçesi ve belge çalışması

Binkadi, Meta'ya ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dün geceki saldırıların ardından İsrailin tam bir savaş suçu işlediğini belirtti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Filonun hukuk ekibi, çeşitli saldırıları ve bu saldırılarda kullanılan araçları belgelemek üzere çalışıyor.

Belgelenecek unsurlar arasında insansız hava araçlarının sayısı ve türü, gemiler arasındaki iletişimin kesilmesi, atılan bombaların türü ve saldırılar sonucu oluşan hasar yer alıyor. Binkadi, şu anda kapsamlı bir rapor hazırlandığını ve raporun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini ifade etti.

March to Gaza Greece'in açıklaması ve saldırı detayları

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında meydana gelen olayda 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Olayla ilgili toplanan belgeler ve tanıklıklar doğrultusunda filonun uluslararası hukuk zemininde girişimde bulunacağı, hazırlanan raporun mahkemeye sunulacağı aktarıldı.