Küresel Sumud Filosu 'Yüksek Riskli Bölgeye' Girdi

İHA hareketliliği artıyor, filo Gazze'ye doğru ilerliyor

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda filonun yüksek riskli bölgeye girdiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca "Artık yüksek riskli bölgeye. Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." uyarısı yapıldı.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça'da Sumud, "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına geliyor. Kavram, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir simgeye dönüştü.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalma, kimlik ve kültürü canlı tutma ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnme ve alternatif kurumlar inşa etme anlayışını ifade ediyor. Kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler kullanılıyor.