Küresel Sumud Filosu 'Yüksek Riskli Bölgeye' Girdi: İHA Hareketliliği Artıyor

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşırken sosyal medya paylaşımı 'yüksek riskli bölge' uyarısı içeriyor; İHA hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 03:56
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 03:56
Küresel Sumud Filosu 'Yüksek Riskli Bölgeye' Girdi: İHA Hareketliliği Artıyor

Küresel Sumud Filosu 'Yüksek Riskli Bölgeye' Girdi

İHA hareketliliği artıyor, filo Gazze'ye doğru ilerliyor

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda filonun yüksek riskli bölgeye girdiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca "Artık yüksek riskli bölgeye. Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." uyarısı yapıldı.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça'da Sumud, "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına geliyor. Kavram, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir simgeye dönüştü.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalma, kimlik ve kültürü canlı tutma ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnme ve alternatif kurumlar inşa etme anlayışını ifade ediyor. Kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu Yüksek Riskli Bölgeye Girdi: İHA Hareketliliği Artıyor
2
Yalçın Tahran'da Hane-i Karger ve Türk Okulunu Ziyaret Etti
3
Küresel Sumud Filosu: Yunan Aktivistler "Korkmuyoruz, Gazze'ye Kararlıyız"
4
Can Holding Soruşturmasında 18 Şirkete TMSF Kayyumu Atandı
5
TİKA Somali'de: Mogadişu'da Laboratuvar, Özel Gereksimli Merkez ve Türkçe Sınıfı
6
Bilal Erdoğan, Fas Spor Bakanı Berrade ile Kazablanka'da Görüştü
7
Küresel Sumud Filosu 'Yüksek Riskli Bölgeye' Girdi: İHA Hareketliliği Artıyor

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar