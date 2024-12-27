Kuril Adaları'nda 6,7 Büyüklüğünde Deprem

Kuril Adaları'nda Şiddetli Deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında, 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 162 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Tsunami Uyarısı Yok

Kuril Adaları'nda yaşanan bu güçlü sarsıntıyla ilgili şu an için herhangi bir can kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadığı açıklandı.

Kuril Adaları'na Genel Bakış

Kuril Adaları, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda, Ohotsk Denizi'ni ayıran bir adalar zinciridir. Bu adaların bir tarafında Japonya'nın Hokkaido Adası, diğer tarafında ise Rusya'nın Kamçatka Yarımadası bulunmaktadır.