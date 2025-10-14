Kürşad Zorlu: Hazar'ın İncisi Kazak Otağı açıldı — Türk dünyasında yeni adımlar

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğindeki Hazar'ın İncisi Kazak Otağı açılış törenine katıldı ve törende önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu konuşmasına Kazakça selamlayarak başladı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 7 ay önce kurulduğunu, kısa sürede tarihi adımlar atıldığını söyledi.

Bu çerçevede Nevruz'un Türk dünyasının ortak anma günü ilan edilmesinin yapılan çalışmaların en önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Zorlu, farklı ülkelerde yaşayan Türk soylu vatandaşların Türkiye'de meslek yapabilmesine ilişkin düzenlemelere değindi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile artık avukatlık, diş hekimliği gibi meslekleri Türkiye'de icra edebilecekleri bilgisini vererek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti: "Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum."

Ayrıca Zorlu, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlattı ve ilerleyen dönem için Türk Devletleri Futbol Turnuvası düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Kürşad Zorlu konuşmasını, "Türki memleketlerin birliği 'mengelig' olsun." ifadesiyle tamamladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinde düzenlenen "Hazar'ın İncisi Kazak Otağı"nın açılış törenine katıldı.

