Kürşad Zorlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısını Lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:53
AK Parti yöneticisinden uluslararası sulardaki saldırıya sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoya yapılan bu saldırının deniz hukukunun ve aynı zamanda insanlığın açıkça ayaklar altına alınması olduğunu belirtti.

Paylaşımında, Bu saldırı, masum sivillerin canını hiçe saymakta ve insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan birini teşkil etmektedir. İsrail'in saldırısını lanetliyorum. ifadelerine yer verdi.

