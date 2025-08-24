Kürşad Zorlu: TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Boğazı Geçit Töreni Gurur Kaynağı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Zorlu'nun paylaşımı

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin büyük bir gurur tablosuna şahitlik ettiğini vurguladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türk donanması, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uzun yıllar sonra yeniden denizlerle buluşturulan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona ise bu tarihi günün geçmişten günümüze uzanan köprüsüydü. Ülkemizin bu sahadaki ilerleyişinin devam edeceğine yürekten inanıyor ve bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere göstermiş olduğu bu büyük vizyon için teşekkürlerimi sunuyorum."