DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.668.900,75 0,77%

Kürşad Zorlu: TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Boğazı Geçit Töreni Gurur Kaynağı

Kürşad Zorlu, TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninin ülke için gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:22
Kürşad Zorlu: TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Boğazı Geçit Töreni Gurur Kaynağı

Kürşad Zorlu: TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Boğazı Geçit Töreni Gurur Kaynağı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Zorlu'nun paylaşımı

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin büyük bir gurur tablosuna şahitlik ettiğini vurguladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türk donanması, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uzun yıllar sonra yeniden denizlerle buluşturulan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona ise bu tarihi günün geçmişten günümüze uzanan köprüsüydü. Ülkemizin bu sahadaki ilerleyişinin devam edeceğine yürekten inanıyor ve bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere göstermiş olduğu bu büyük vizyon için teşekkürlerimi sunuyorum."

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süveyda'da Dürzi Gruplar 'Ulusal Muhafızlar' Adıyla Birleşti
2
Tokat'ta Çayören Köyü'nde Yangın: Yaklaşık 10 Dönüm Zarar
3
Bright Star 2025: Mısır 43 ülkeyle dev tatbikata ev sahipliği yapıyor
4
Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği: 10 Bisikletçi 25 km'lik Rota Tamamladı
5
Kocaeli İzmit'te Yeni Mahalle'de Ağaçlık ve Makilik Yangını Söndürüldü
6
Destici Konya'da: Memur ve Emeklilere 2026 İçin Yüzde 10 Refah Payı Talebi
7
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı