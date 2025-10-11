Kürşad Zorlu: 'Türk Dünyası Buluşmaları'nın İlkini Kocaeli'de Yapacağız

Söyleşi ve öncelikler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Anadolu Mayası' temasıyla düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Siyaset Birliği-Yönetim Anlayışı: Ortak Akıl' konulu söyleşiye katıldı. Zorlu, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların artık coğrafi sınırları aştığını ve küresel düzeyde önem kazandığını vurguladı.

23 Şubat tarihinde kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının, Türkiye'nin yakın ve orta vadeli hedeflerine ilişkin önemli işaretler verdiğini belirten Zorlu, yapılan saha araştırmalarına da değindi.

Yaptıkları kamuoyu araştırmasında vatandaşların %26,1'inin 'Türkiye'nin dış politikada hangi alan ve coğrafyada ilerlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?' sorusuna ilk sırada 'Türk dünyası' cevabını verdiğini, ikinci sırada ise Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

İstihdam, hukuki düzenleme ve projeler

Zorlu, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışabilmelerine yönelik düzenlemelere ilişkin olarak 2527 sayılı Kanun kapsamında yönetmelik değişikliğinin 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını anlattı. Buna göre, Türk soyluların Türkiye'de kamu ve özel sektörde çalışma hakkı sağlandığını ve çerçevenin Cumhurbaşkanı kararıyla belirleneceğini ifade etti.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak yaklaşık 7 aydır sahada yürüttükleri çalışmaların halkta ciddi bir ilgi uyandırdığını belirten Zorlu, 'İnşallah Türkiye'nin büyük şehirlerinden başlamak üzere 'Türk Dünyası Buluşmaları' adı altında kapsamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bunun ilkini hep birlikte Kocaeli'de gerçekleştireceğiz' dedi. Kocaeli'ye özgü, farklı Türk dünyası renklerini buluşturan uluslararası bir organizasyon hedeflendiği belirtildi.

Ekonomik hedefler ve dış ticaret

Zorlu, Türk devletlerinin ekonomik göstergelerindeki yükselişe işaret ederek, 2009'dan bu yana milli hasılanın yaklaşık 4 kat arttığını ve şu anki toplam milli hasılanın 2,1 trilyon dolar olduğunu aktardı. Dünyadan aldıkları payın 1,3'lerden 1,9'lara çıktığını kaydetti.

Dış ticaret hacminin 540 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini, Türk devletleri arasındaki dış ticaret hacminin şu an 70 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve kısa vadede 100 milyar dolar hedeflediklerini söyledi. Türkiye ile bu ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin son 15 yılda 3,5 kat artarak 25 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Ortak alfabe, Türkoloji Kongresi ve ulaştırma projeleri

Ortak dil ve alfabe çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini belirten Zorlu, 34 harfli ortak alfabe için ilkesel mutabakat sağlandığını ve bu kapsamda 2026'da Bakü Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı anısına büyük bir Türkoloji Kongresi planlandığını açıkladı.

Zorlu, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ve oradan Türkiye'ye kesintisiz ulaşımı sağlayacak Zengezur koridoru inşaatının ilerlediğini; Azerbaycan tarafının karayolu ve demiryolu çalışmalarını tamamladığını, Türkiye'nin de Kars'tan uzanan demir yolu hattının temelini attığını belirterek hattın yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Bu koridorun 'Orta Koridor'un merkezinde yer alacağını ve dolaşımdaki ticaret kapasitesinin yaklaşık 600 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Enerji vizyonu ve sonuç

Türkmenistan doğal gazına ilişkin nihai hedeflerinin gazın Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'ye bağlanarak Avrupa'ya ulaşması olduğunu söyleyen Zorlu, bu hayati projelerin sonuçlandırılabilmesi için Cumhurbaşkanının liderliğine güven duyduklarını ifade etti.

Zorlu'nun konuşması, Türk dünyasıyla ekonomik, hukuki ve kültürel entegrasyon hedeflerinin somut adımlarla ilerlediğini ve Kocaeli'de planlanan etkinliklerin bu sürecin bir parçası olacağını gösterdi.

