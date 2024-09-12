Kursk Bölgesinde Rusya 10 Yerleşimi Geri Aldı

Kursk Bölgesinde Kritik Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Kursk bölgesinde 10 yerleşim biriminin yeniden kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık, Rus ordusunun bu yöndeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Çatışmalar İki Gün Sürdü

Bakanlık açıklamasında, Kuzey Askeri Grubuna bağlı birliklerin gerçekleştirdiği saldırıların ardından, iki gün içinde 10 yerleşim biriminin kurtarıldığı ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna askerlerinin bulunduğu alanlara yönelik hem havadan hem de karadan saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna'nın Kayıpları

Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saat içinde 300'den fazla askerini ve 24 zırhlı aracını kaybetti. 6 Ağustos'tan bu yana ise Kursk yönünde yaklaşık 12,500 asker, 101 tank, 42 piyade savaş aracı, 83 zırhlı personel taşıyıcı ve 699 zırhlı aracın kaybı yaşandığı bildirildi.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun Kursk bölgesinde bulunan Kurşçina yerleşimine saldırılarını artırdığını ifade etti. Zelenskiy, "Ruslar karşı saldırı eylemlerine başladı. Her şey planımıza göre gidiyor." şeklinde konuştu.

Çatışmaların Ardında Yatan Nedenler

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonrasında iki ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Rusya, yaşanan durumu "federal acil" seviyeye yükseltmiş ve terörle mücadele durumunu ilan etmişti. Olaylar sırasında, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna askerlerinin Kursk bölgesinden atılması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yapmıştı.