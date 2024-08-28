Kursk Bölgesinde Valilik Seçimi Başladı

Kursk'ta Zorlu Seçim Süreci

Kursk bölgesinde süregelen çatışmalar ortasında, yerel halk bölge valisini seçmek üzere sandık başına gitti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından alınan erken seçim kararı doğrultusunda, 8 Eylül'de yapılması öngörülen valilik seçimi bu hafta düzenleniyor.

Adaylar ve Partileri

Valilik koltuğu için, "Birleşik Rusya" Partisi'nden aday olan mevcut Vali Vekili Aleksey Smirnov, Komünist Parti adayı Aleksey Bobovnikov, Adil Rusya-Gerçek İçin Partisi adayı Gennadiy Bayev ve Liberal Demokrat Parti adayı Aleksey Tomanov olmak üzere dört isim yarışıyor.

Seçim Tarihleri ve Diğer Bölgeler

Bu seçimlerde yalnızca vali değil, aynı zamanda yerel belediye meclis üyeleri de belirlenecek. Seçim süreci, 5 Eylül'e kadar devam edecek. Kursk'un yanı sıra, Rusya-Ukrayna sınırına yakın konumda bulunan Bryansk, Belgorod, Voronej ve Rostov bölgelerinde de benzer seçimler gerçekleştiriliyor.