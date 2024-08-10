Kursk Bölgesinde Tahliye Süreci

Rusya'nın Kursk bölgesinde, Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmaların artmasıyla birlikte, sınırdaki yerleşim birimlerinden sivillerin tahliyesi hız kazanmış durumda. 6 Ağustos'ta başlayan saldırılar sonrasında, civardaki halk güvenliği nedeniyle bölgeden kaçış yollarını tercih etmekte.

Çatışmaların Sebepleri

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos tarihinde başlattığı saldırılar, beş günde birçok yaralanma ve can kaybına neden oldu. Yerel kaynaklara göre, durum "federal acil" seviyesine çıkarıldı ve gönderilen kurtarma ekipleri bölgedeki acil durumları yönetmek için çalışmalara başladı.Sivillerin Tahliye Süreci

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "6 Ağustos’tan itibaren bölgedeki sivillerin tahliyesi devam ediyor. İnsanlar, özel otobüs ve şahsi araçlarıyla organize şekilde kente geliyor. Gönüllüler, bu süreçte onlara yardım etmektedir" dedi.

Çatışmaların Seyri

Rusya Savunma Bakanlığı, Suca şehrindeki yabancı paralı askerler için kurulan geçici üsse bir füzeli saldırı düzenlendiğini duyurarak, 15 militanın etkisiz hale getirildiğini aktardı. Ayrıca, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde önemli kayıplar verdiği belirtildi.Ukrayna'nın İlerleyişi

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna askerleri Kursk bölgesinin Plehovo köyüne kadar ilerlediği ve sosyal medya aracılığıyla bu durumu destekleyen görüntülerin paylaşıldığı bildirildi.

Son Durum

Rusya, Ukrayna'nın sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan etti ve ilave asker göndermeye başladı. Çatışmaların ardındaki sebep ve gelişmeler, iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmış durumda.