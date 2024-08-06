Kursk Bölgesindeki Saldırılar Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kursk bölgesine sabah saatlerinden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin saldırılar düzenlediğini duyurdu. Bakanlık, bu saldırıların aktif bir şekilde karşılık bulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Askeri Hareketleri

Açıklamada, Moskova saatiyle 08.00'den itibaren 22. Mekanize Tugayı'ndan gelen yaklaşık 300 askerin, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı araçla birlikte Rusya'nın sınırına yakın Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşimlerine saldırdığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, "Devlet sınırını koruyan birlikler, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır birlikleri ile birlikte düşmana karşı etkili bir şekilde direnişte bulunuyor," dedi.

Hava İkmal ve Destek Faaliyetleri

Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki çeşitli yerleşimlere hava saldırıları düzenleyerek düşmanın askeri birliklerinin toplandığı alanları hedef aldı. Bu operasyonlarda, düşman zırhlı araçlarının imha edilmesinde hava kuvvetlerinin etkin şekilde kullanıldığı bildirildi.

Çatışmaların Sonuçları

Açıklamada, kursk bölgesindeki çatışma alanına yönlendirilen Rus rezerv birlikleri hakkında bilgi verildi. Saldırılar sonucunda, Ukrayna ordusunun 16 askeri aracının imha edildiği, bunlar arasında 6 tank, 2 piyade aracı, 4 zırhlı personel aracı ve 3 'Kozak' zırhlı savaş aracının bulunduğu belirtildi.