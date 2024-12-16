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Kursk Bölgesindeki Çatışmalarda 30 Kuzey Koreli Asker Hayatını Kaybetti veya Yaralandı

Ukrayna, Kursk bölgesindeki çatışmalarda 30 Kuzey Koreli askerin öldüğünü veya yaralandığını bildiriyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:20
Kursk Bölgesindeki Çatışmalarda 30 Kuzey Koreli Asker Hayatını Kaybetti veya Yaralandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalara dair önemli bilgilere ulaştı. Yapılan açıklamada, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde meydana gelen çatışmalarda 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü veya yaralandığı ifade edildi.

Açıklamalarda, Plekhovo, Vorozba ve Martinovka köylerinde cereyan eden çatışmalara dikkat çekildi. Özellikle bu bölgelerdeki asker kayıplarına dair şu ifadelere yer verildi: 3 Kuzey Koreli asker kayboldu.

Bölgedeki Kuzey Koreli birliklerin kayıplar vermeye devam ettiği de vurgulandı. Söz konusu durum, Ukrayna ve Rusya orduları arasında süregelen şiddetli çatışmaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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