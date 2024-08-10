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Kursk Bölgesinden 76 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kursk bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 76 bin kişi tahliye edildi, acil durum ilan edildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:33
Kursk Bölgesinden 76 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kursk Bölgesindeki İnsani Kriz

Rusya'nın Ukrayna ordusu ile yaşadığı çatışmaların arttığı Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Rus haber ajansı TASS, bu durumu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na dayandırarak duyurdu.

Tahliye Süreci ve Geçici Konaklama Merkezleri

Kursk'tan tahliye edilen 76 binden fazla kişi için Rusya'nın 8 farklı bölgesinde geçici konaklama merkezleri kuruldu. Bakanlık, bölgede yaşanan durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini ve terörle mücadele durumunun ilan edildiğini bildirdi. Ülkenin diğer illerinden sağlık ve kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilmeye devam ettiği bildirilmektedir.

Çatışmaların Başlaması

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos tarihinde Rus topraklarına yönelik saldırılar başlatmasının ardından iki ordu arasında şiddetli çatışmalar patlak vermiştir. Bu gelişmeler sonrasında, kursk bölgesinde durumun ciddiyeti arttı.

Askeri Destek ve Raporlar

Rusya Savunma Bakanlığı, halihazırda çatışmaların yaşandığı Kursk bölgesine ek asker ve askeri araç gönderildiğini duyurdu. Ayrıca Wagner paralı askerlerinin de bölgeye yönlendirildiği iddia edilmektedir. Öte yandan, Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Ukrayna askerlerinin Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerleyerek, Suca bölgesi çevresindeki bazı yerleşim alanları üzerinde kontrol sağladıkları öne sürülmüştür.

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