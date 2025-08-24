DOLAR
Kursk NGS'de İHA Düşürülmesi Sonrası Yangında Radyasyon Normal

Kursk NGS’de İHA düşürülmesiyle çıkan yangında Rospotrebnadzor ölçümlerine göre radyasyon seviyesi normal bulundu; yangın söndürüldü, saldırıya tepki gösterildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:30
Rospotrebnadzor ölçümleri ve bölge yetkililerinin açıklamaları

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Rospotrebnadzor yaptığı yazılı açıklamada, saldırı hazırlığındaki İHA'nın düşürülmesi sonucu çıkan yangında zarar gördüğü belirtilen Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, olay sonucu Kursk NGS’deki bir transformatörde yangın çıktığına işaret edilerek, "Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmaktadır ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ise Kursk NGS’ye yönelik İHA saldırısına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Hinşteyn, nükleer tesislere İHA saldırısının savaş suçu olduğuna ve nükleer güvenliği tehdit ettiğine işaret ederek, "Söz konusu saldırının faillerinin adil şekilde cezalandırılması gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırı düzenleyen Ukrayna’ya ait 95 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi. Kursk NGS’ye saldırı aşamasındaki İHA’nın savunma sistemlerince düşürülmesi nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

