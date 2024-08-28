Kursk NGS Yakınlarında Misket Bombası İmha Edildi

Kursk NGS Yakınlarında Bombanın İmhası

Rusya'nın Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan ABD yapımı bir misket bombasının Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) yakınlarında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Detaylı Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, bombanın Kursk NGS'ye 5 kilometre mesafede tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mühimmatın, ABD'nin HIMARS sisteminden atıldığı ifade edildi. Rosgvardiya ekipleri, tehlikenin ortadan kaldırılması için bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

Son Gelişmeler

Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonucunda yoğun çatışmalar yaşanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

UAEA'dan Uyarı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, bölgeye yaptığı ziyarette nükleer bir olay yaşanma tehlikesinin bulunduğunu vurgulamıştı.