Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kursk'ta Durum Federal Acil Seviyesine Yükseldi

Kursk bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Rusya, durumu federal acil seviyesine yükseltti ve sivillerin tahliyesine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:07
Kursk'ta Durum Federal Acil Seviyesine Yükseldi

Kursk'taki Durum Federal Acil Seviyesine Yükseldi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın başlattığı operasyonlar sonucunda Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye çıkarıldığını duyurdu. 6 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar ve Tahliyeler

Ukrayna ordusunun Rus toprağı olan Kursk'a saldırması sonucu meydana gelen olaylarda dört sivil hayatını kaybetti, otuzdan fazla kişi yaralandı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil tahliye ediliyor. Tahliye edilenler için 20'den fazla geçici konaklama merkezi oluşturuldu ve bu merkezlere insani yardım ulaştırılıyor.

Vali Vekili'nin Açıklamaları

Kursk bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada bölgedeki durumun oldukça zor olduğunu aktardı ve "Tahliye olanlara yardım sağlama sistemi oluşturuldu." dedi.

Rusya'nın Askeri Operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna birliklerine karşı Kursk yönünde askeri operasyonların sürdüğünü belirtti. Bakanlık, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler ve ek kuvvetler, düşmanın ilerleme girişimlerini engelledi. Son 24 saat içinde Ukrayna ordusu 280'den fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Olayın Gelişimi

Ukrayna'nın 6 Ağustos'taki saldırıları sonrasında meydana gelen şiddetli çatışmalar, 7 Ağustos'ta bölgesel acil durum ilan edilmesi ile devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aynı gün güvenlik yetkilileri ile bir toplantı yaparak, sivillere destek sağlama konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti. Putin, sorunların çözümünde disiplinli olunmasının önemine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek