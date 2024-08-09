Kursk'ta Durum Federal Acil Seviyesine Yükseldi

Kursk'taki Durum Federal Acil Seviyesine Yükseldi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın başlattığı operasyonlar sonucunda Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye çıkarıldığını duyurdu. 6 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar ve Tahliyeler

Ukrayna ordusunun Rus toprağı olan Kursk'a saldırması sonucu meydana gelen olaylarda dört sivil hayatını kaybetti, otuzdan fazla kişi yaralandı. Çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil tahliye ediliyor. Tahliye edilenler için 20'den fazla geçici konaklama merkezi oluşturuldu ve bu merkezlere insani yardım ulaştırılıyor.

Vali Vekili'nin Açıklamaları

Kursk bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada bölgedeki durumun oldukça zor olduğunu aktardı ve "Tahliye olanlara yardım sağlama sistemi oluşturuldu." dedi.

Rusya'nın Askeri Operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna birliklerine karşı Kursk yönünde askeri operasyonların sürdüğünü belirtti. Bakanlık, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler ve ek kuvvetler, düşmanın ilerleme girişimlerini engelledi. Son 24 saat içinde Ukrayna ordusu 280'den fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Olayın Gelişimi

Ukrayna'nın 6 Ağustos'taki saldırıları sonrasında meydana gelen şiddetli çatışmalar, 7 Ağustos'ta bölgesel acil durum ilan edilmesi ile devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aynı gün güvenlik yetkilileri ile bir toplantı yaparak, sivillere destek sağlama konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti. Putin, sorunların çözümünde disiplinli olunmasının önemine vurgu yaptı.