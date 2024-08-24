Kursk'ta Esir Takası: 115 Rus ve 115 Ukrayna Askeri Serbest Bırakıldı

Kursk'ta Esir Takası Gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde yapılan müzakereler sonucunda 115 Ukrayna askeri ile 115 Rus askerinin karşılıklı olarak takas edildiğini duyurdu.

Esirlerin İadesi

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, 115 Rus askeri personelinin, Kiev kontrolündeki alanlardan iade edildiği belirtilirken, bunun karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim alındığı ifade edildi.

Arabuculuk Rolü

Yapılan takasın, insani arabuluculuk görevini üstlenen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından organize edildiği aktarıldı.

Askerlerin Durumu

Açıklamada, takasın ardından tüm Rus askeri personelinin Belarus’ta toplandığı ve burada akrabalarıyla iletişim kurma imkanı bulduğu vurgulandı. Ayrıca, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Rusya’ya taşınacağı bilgisi verildi.