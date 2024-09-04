Kürt Siyasetçi Keddo, Kayıp Kardeşi Hakkında Endişeli

Kürt Siyasetçi Keddo'nun Kayıp Kardeşi

Haseke'nin Kamışlı ilçesinde muhalif Kürtlerin ortak platformu olan Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcisi Abdullah Keddo, kardeşi Fethullah Keddo'nun 15 Haziran 2024'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırıldığını açıkladı.

15 Haziran'dan Bu Yana Sessizlik

Kalp hastası olan Fethullah Keddo'dan hiçbir haber alamadıklarını belirten Abdullah Keddo, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG’nin gazeteciler, siyasetçiler ve aktivistleri hedef almayı sürdürdüğünü vurguladı.

Keddo, “İkiz kardeşim Fethullah'a ek olarak 2024 yılında toplamda 9 medya çalışanı, siyasetçi ve aktivistin de hâlâ akıbeti bilinmiyor,” şeklinde konuştu.

ABD'ye Çağrı

Kardeşinin 60 yaşında ve kalp hastası olduğuna dikkat çeken Keddo, “Kamışlı’daki ailem, kaçırılma süresi boyunca kendisinden hiçbir şekilde haber alamadı,” dedi. Ayrıca, PKK/YPG'yi destekleyen ABD’ye düşünce tutuklularının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

PKK/YPG'nin Baskıları

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerde muhalif Kürtler ve Araplara yönelik çeşitli baskı ve yıldırma taktikleri uyguluyor. Fethullah Keddo, 1964 yılında Kamışlı’da doğmuş, tıbbi radyoloji alanında eğitim almış ve 6 çocuk babasıdır.