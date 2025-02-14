Kurtalan'daki Yangında Mahsur Kalanları Kurtaran Firmalara Teşekkür

Yangın Kahramanları Plaket İle Onurlandırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 11 Şubat gecesi 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda çıkan yangında mahsur kalanları tahliye eden nakliye firmaları, gösterdikleri fedakarlıkla dikkat çekti. Yangın sırasında, itfaiye araçlarının merdivenleri yüksek katlara ulaşamadığı için, nakliye asansörleri devreye girdi.

Kurtalan Kaymakamı'nın Teşekkürü

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, yangında tahliye sürecine katkıda bulunan nakliye firmalarının yetkilileri Takyeddin Gülmez ve Ebubekir Mikyas'ı makamında kabul ederek teşekkür plaketi verdi. Serin, yaptığı açıklamada, "Gösterdiğiniz duyarlılık ve fedakarlık toplumumuz için büyük bir örnektir" dedi.

Yangın sırasında apartmanda mahsur kalanların hızlı ve güvenli tahliyesinde nakliye asansörlerinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Kaymakam Serin, "Böyle üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İlçede Dayanışma

Kurtalan'da, yangın sırasında 30 kişinin tahliye edilen binada, dumandan etkilenen 20 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Nakliye asansörleri, itfaiye araçları ile koordineli çalışma yaparak, büyük bir başarı elde etti.

Bu tür iş birliklerinin afet ve acil durum süreçlerinde büyük bir fark yarattığını vurgulayan Kaymakam Serin, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında, yüksek katlarda mahsur kalanları nakliye asansörleriyle tahliye eden firma yetkilisi Takyeddin Gülmez'e (solda), Kurtalan Kaymakamı Samet Serin (sağda) tarafından plaket verildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında, yüksek katlarda mahsur kalanları nakliye asansörleriyle tahliye eden firma yetkilisi Takyeddin Gülmez'e (solda), Kurtalan Kaymakamı Samet Serin (sağda) tarafından plaket verildi.