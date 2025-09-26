Kurtulmuş açıkladı: 3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi, 32 kanun kabul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek 28. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nu paylaştı. Kurtulmuş, faaliyetlerin detaylarına ilişkin değerlendirmesinde Meclis'in yasama, denetim, parlamenter diplomasi ve toplumsal dayanışma rollerine vurgu yaptı.

Yasama faaliyetleri ve tutanak verileri

Kurtulmuş, 3. Yasama Yılı'nın 1 Ekim 2024'te başladığını ve 21 Temmuz 2025'e kadar sürdüğünü hatırlatarak TBMM'nin asli görevinin yasama olduğunu belirtti. Bu dönemde; 798 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulmuş, 2 kanun teklifi ise Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e sunulmuştur. Bu tekliflerin bir kısmı Genel Kurul'da, bir kısmı komisyonda sürecini sürdürmüştür.

Ayrıca 3. Yasama Yılı'nda 32 kanun kabul edilmiş ve 46 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. Meclis, toplam 901 saat 44 dakika çalışmış ve yaklaşık 37 bin sayfa tutanak üretilmiştir. İhtisas ve araştırma komisyonlarında da toplam 995 saati aşkın toplantı gerçekleştirilmiştir.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Terörsüz bir Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun tarihi bir işlev üstlendiğini ifade eden Kurtulmuş, komisyonun temsil kapasitesine dikkat çekti. Komisyon, Meclis'te temsil edilen partilerin biri dışında tümünün yer aldığı 51 üyelik bir yapıda olup, ilk toplantısını 5 Ağustos tarihinde yapmıştır. Bugüne kadar 12 toplantı gerçekleştirilmiş ve toplamda 54 saati aşkın müzakere yürütülmüştür. Komisyona yaklaşık 91 kurum ve kuruluş görüş ve öneri sunmuştur.

Soru önergeleri ve meclis araştırmaları

Yazılı soru önergelerinde yoğun bir dönem yaşandığını belirten Kurtulmuş, 17 bini aşkın soru önergesi verildiğini; bunlardan yaklaşık 9 bine yakınının cevaplandırıldığını söyledi. TBMM Başkanlığı'na yöneltilen 90 soru önergesinden 84ü cevaplanmış, 2si geri çekilmiş ve 4 soru önergesi cevaplandırılma aşamasındadır.

Meclis araştırma önergelerinde ise 1352 önerge verilmiş, 42sinin kabulüyle 7 meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bunlar arasında Kartalkaya'da yaşanan facia ile ilgili komisyonun titiz bir çalışma yürüttüğü ve raporunu TBMM'ye sunma aşamasına geldiği belirtildi.

Parlamenter diplomasi ve uluslararası faaliyetler

Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin de bu dönemde öne çıktığını vurguladı. Uluslararası parlamenter asamblelerde 222, ihtisas komisyonlarında 95, dostluk gruplarında ise 47 dış ilişkiler faaliyeti gerçekleştirildi; ülkemizde 25 heyet ağırlandı.

Kendisi olarak 3. Yasama Yılı'nda 132 ikili görüşme gerçekleştirdiğini, bunun 11'i Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı, 77'si Meclis ve Senato Başkanı düzeyinde olduğunu belirtti. Ayrıca 6 ülkeye resmi ziyaret, 19 ülkeden Meclis ve Senato Başkanı düzeyinde ziyaretler ve 8 uluslararası toplantıya katılım sağlandığını kaydetti. Bu toplantılar arasında PAP Genel Kurulu, NATO Meclis Başkanları Zirvesi ve P20 Meclis Başkanları Zirvesi yer aldı.

Gazze ve Filistin diplomasisi

Kurtulmuş, TBMM'nin Gazze ve Filistin konusunda aktif bir duruş sergilediğini, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak TBMM Genel Kurulu'nda 7 ortak bildiriyle kınama yapıldığını hatırlattı. Ayrıca 29 Ağustos 2025'te olağanüstü toplanan Genel Kurul'da kabul edilen "İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere"nin dünya kamuoyuna güçlü şekilde ilan edildiğini belirtti.

TBMM Başkanlığınca oluşturulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunun uluslararası bir platforma dönüşmesi için çalışma yürütüldüğünü ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanan "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu"nun uluslararası süreçlerde delil niteliği taşıyacağına inanıldığını aktardı.

Ziyaretçi sayıları ve Meclis hizmetleri

TBMM'nin ziyaretçilere açık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu yasama yılında 335 bin kişinin TBMM'yi ziyaret ettiğini ve bunlara kabul ve yönlendirme hizmeti sağlandığını söyledi. Ayrıca 137 bin kişiye rehberlik hizmeti sunulmuştur. Birinci Meclis binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ise bu dönemde 531 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Meclis TV yayınları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilişkin veriler de paylaşıldı.

Personel alımı, tasarruf ve TBMM Hastanesi

TBMM'ye işçi alımlarında mülakatı kaldırıp noter huzurunda kurayla alımlara devam edildiğini belirten Kurtulmuş, 2025'te 267 aday'ın noter huzurunda kura ile işe alındığını kaydetti.

Tasarruf çalışmalarında enerji verimliliği sayesinde bu yıl 2,7 milyon lira tasarruf sağlandığını, yeni güneş enerjisi sistemleri devreye girdikten sonra yılda 4,5 milyon lira sadece elektrikten tasarruf sağlanacağını söyledi. Dijital Parlamento ve Kağıtsız Parlamento adımlarında ise 176 milyon sayfa kağıt tasarrufu gerçekleştirildiği belirtildi.

TBMM Hastanesi'nin 3. basamak kamu hastanelerine doğrudan hasta gönderebilecek yetkiye kavuştuğunu aktaran Kurtulmuş, hastanenin uzman kadrosu ve ekipmanıyla hizmet verdiğini; bir yılda 112 acil ve poliklinik hizmetlerinden 165 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Sonuç olarak, Kurtulmuş TBMM'nin iç ve dış politika, yasama, toplumsal dayanışma ve kurumsal kapasite açısından yoğun bir dönem geçirdiğini vurguladı ve komisyon çalışmalarının kısa sürede sonuçlanmasını ümit etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlediği 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda 28. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin bilgilendirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.