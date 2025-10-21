Kurtulmuş: Aile Toplumun 'Kök Hücresi' — 105 Bin İmzalı Dilekçe TBMM'de

Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu'nu TBMM'de Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz ve platform üyelerini kabul etti. Platform, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan ve aile üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtilen programlara karşı başlattığı 'Ekranlarda Çürümeye Dur De' imza kampanyası kapsamında topladığı 105 bin imzalı dilekçeyi Kurtulmuş'a takdim etti.

Kurtulmuş'un Mesajı: Aile Toplumun Kök Hücresi

Kurtulmuş, 105 bin imzanın toplanmasının demokratik teamüller açısından anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti. Aile meselesinin modernitenin etkileriyle giderek derinleştiğine dikkat çeken Kurtulmuş, aileyi değersizleştirme çabalarına karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim gibi geleneksel değerleri hala çok güçlü olan ülkelerin, aileyi değersizleştirme süreçlerine karşı atacağı adımların olduğu kanaatindeyim. Çünkü hala bizim toplumumuzun kök hücresi, ailedir."

Planlı bir biçimde aileyi ve bireyi hedef alan yapılanmalara işaret eden Kurtulmuş, bu sürecin sadece aileyi değil bireyi de hedef alarak toplumda yeni ve çarpık bir yapının ortaya çıkmasını amaçladığını vurguladı. Aile değerlerini canlı tutmanın ve genç nesillere sevdirmesinin herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Toplumsal Çaba ve Destek Çağrısı

Kurtulmuş, modern yaşamın dönüşümü karşısında yerel değerleri yeniden üretmenin önemine işaret ederek, "filmlerimizle, kültürel yayınlarımızla, eğitim sistemiyle" aile değerlerinin toplum gündemine taşınması gerektiğini söyledi. Platformun Anadolu'daki fiili çalışmalarını takdir etti ve toplumun değerlerini güçlendirmek için herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

Kurtulmuş ayrıca, toplumun temel değer sisteminin aile etrafında şekillendiğini belirterek, "Bir tek sağlam ailemiz kaldığı zaman o kök hücreden yeniden çok kuvvetli bir toplum ortaya çıkar." ifadesini kullandı ve platform aracılığıyla destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Platformun Talepleri ve Araştırma Bulguları

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz da kabul için teşekkür ederek, reyting uğruna toplumsal değerleri yok eden bazı yayınların aile kurumunu zedelediğini ve gençlerin evliliğe, aileye bakışını olumsuz etkilediğini savundu.

Eryılmaz, saha çalışmalarının gündüz kuşağı programlarının özellikle izleyen ev hanımlarının manevi iyi oluşunu zedelediğini gösterdiğini belirterek, "Gündüz kuşağı programları, başta izleyen ev hanımları olmak üzere Türk toplumunun manevi iyi oluş sürecine darbe vurmaktadır." dedi. Eryılmaz ayrıca, "Kadınlarımız, ev hanımlarımız, bu tehdidin en büyük mağdurlarıdır" ifadesini kullandı ve programların şiddet, ihmal ve aldatma gibi olumsuz temaları sürekli işlemesinin bireylerin ruhsal ve sosyal dengesini bozduğunu söyledi.

Eryılmaz, söz konusu yayınların marjinal hadiseleri sıradanlaştırdığını ve izleyenler nezdinde kolluk güçleri ile adalet sisteminin yeterince çalışmadığı algısını kuvvetlendirdiğini ileri sürdü. Meclis'ten bu tehdide karşı acil ve somut adımlar beklediklerini vurguladı.

Akademik Çalışma

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Koçak ise konuyla ilgili ekibiyle yaptığı saha araştırması hakkında bilgi verdi.

