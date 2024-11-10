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Kurtulmuş: Anayasa Müzakereleri Zorlu Ama İmkansız Değil

Kurtulmuş, anayasa müzakerelerinin zorluğunu vurguladı, ancak bu parlamentonun başarılı olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:01
Kurtulmuş: Anayasa Müzakereleri Zorlu Ama İmkansız Değil

Kurtulmuş: Anayasa Müzakereleri Zorlu Ama İmkansız Değil

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, anayasa müzakerelerinin zorlu bir süreç olduğunu ancak bunun imkansız olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, "Anayasa müzakereleri çok zorlu bir süreç, en başından itibaren bunu biliyoruz, ama imkansız değil. Tam tersine bu parlamento anayasa yapmaya çok daha yetkin ve yakın" şeklinde konuştu.

Parlamento Yetkinliği Vurgusu

Kurtulmuş, mevcut parlamentonun anayasal değişiklikler yapma kapasitesine olan güvenini bir kez daha dile getirerek, Türkiye’nin geleceği için önemli olan bu sürecin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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