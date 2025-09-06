Kurtulmuş, Batı Şeria'da Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının 1. Yılında Andı

TBMM Başkanı'ndan anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'de siyonist İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum. Ayşenur evladımızın, zulme boyun eğmeyen duruşu ve insanlık cephesinin en ön safındaki onurlu yürüyüşü; Filistin halkının özgürlük mücadelesinde ve insanlığın adalet arayışında bizlere daima güç verecektir. Mekanı cennet, makamı ali olsun."